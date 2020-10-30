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Ученые сообщили о новом типе коронавируса в Европе

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В Европе активно распространяется новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, сообщили ученые из Испании и Швейцарии.

Согласно исследованию специалистов, результаты которого были опубликованы 28 октября на портале medRxiv, впервые этот вид коронавируса, получивший название 20A.EU1, обнаружили в июне в Испании.

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Ученые считают, что коронавирус атакует красный костный мозг, фрагменты которого находят в печени, почках и других органах 

Затем инфекция быстро распространилась по всей Европе. Теперь новый вид встречается у 40% зараженных в Швейцарии, у 60% в Ирландии и более чем у 80% в Великобритании.

Также его выявляли в Норвегии, Франции, Латвии, Нидерландах, Гонконге и Новой Зеландии. Учитывая скорость распространения нового вида, ученые выясняют, есть ли у него мутации в спайковом белке, через который он проникает в организм, и делает ли это 20A.EU1 более заразным.

Однако ученые отметили, что новый штамм — не единственная причина активного распространения коронавируса в Европе.

«Это не единственная разновидность вируса, которая распространяется в последние недели и месяцы», — подчеркнул профессор Университета Базеля Рихард Неер.

1 октября стало известно, что исследователи из Института Фрэнсиса Крика обнаружили способность коронавируса трансформироваться в 10 различных форм для проникновения в организм. Оказалось, что шипы коронавируса меняются и становятся более цепкими.

18 сентября в Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса. Отмечалось, что в мире зафиксированы 22 постоянные мутации, из них самые устойчивые — две (P314L и D614G). Они распространены в странах Западной Европы и в России.

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