Ученые рассказали об опасной мутации коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 способен трансформироваться в 10 различных форм для проникновения в организм, установили британские ученые из Института Фрэнсиса Крика.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что шипы коронавируса меняются и становятся более цепкими. Это позволяет им лучше связываться с находящимся на поверхности клеток человека белком ACE2 и проникать в организм, пишет 30 сентября FoxNews.

«Это очень сложный процесс взаимосвязи рецепторов вируса и здоровой клетки по сравнению с большинством вирусных белков. Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», — отметил один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории университета Дональд Бентон.

Кроме того, ученые узнали, что изменения шипов коронавируса происходит очень быстро — в лабораторных условиях за 60 секунд. Однако, по мнению экспертов, в реальной жизни процесс займет больше времени.

Отмечается, что коронавирус претерпевает такие мутации, чтобы защитить себя от обнаружения антителами организма. Специалисты надеются, что открытие позволит понять, почему вирус настолько заразен, и как с этим бороться.

18 сентября в Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса. Выяснилось, что всего в мире зафиксировано 22 стабильно наследуемые мутации, из них самые устойчивые — две (P314L и D614G). Они широко распространены в странах Западной Европы и в России.