Прямой эфир
Сюжет:

Ученые рассказали об опасной мутации коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирус SARS-CoV-2 способен трансформироваться в 10 различных форм для проникновения в организм, установили британские ученые из Института Фрэнсиса Крика.

Поручено сообщение: Путин призвал рассказывать населению о COVID-19
Людям надо популярно объяснять, почему важно носить маски и избегать массовых мероприятий, уверены эксперты

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что шипы коронавируса меняются и становятся более цепкими. Это позволяет им лучше связываться с находящимся на поверхности клеток человека белком ACE2 и проникать в организм, пишет 30 сентября FoxNews.

«Это очень сложный процесс взаимосвязи рецепторов вируса и здоровой клетки по сравнению с большинством вирусных белков. Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», — отметил один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории университета Дональд Бентон.

Кроме того, ученые узнали, что изменения шипов коронавируса происходит очень быстро — в лабораторных условиях за 60 секунд. Однако, по мнению экспертов, в реальной жизни процесс займет больше времени.

Отмечается, что коронавирус претерпевает такие мутации, чтобы защитить себя от обнаружения антителами организма. Специалисты надеются, что открытие позволит понять, почему вирус настолько заразен, и как с этим бороться.

18 сентября в Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса. Выяснилось, что всего в мире зафиксировано 22 стабильно наследуемые мутации, из них самые устойчивые — две (P314L и D614G). Они широко распространены в странах Западной Европы и в России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020