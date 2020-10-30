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В Грузии выступили за улучшение отношений с Россией

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Для защиты национальных интересов Грузии Тбилиси необходимо вести прямой диалог с Москвой и налаживать отношения. Об этом в интервью «Известиям» заявила экс-спикер парламента республики, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

Однако восстановление контактов с Россией будет зависеть от исхода парламентских выборов, намеченных на 31 октября, считает она.

«Зависит от расстановки сил в парламенте. Если мы получим то количество голосов, которое нам позволит влиять на внешнюю политику Грузии, то я сделаю всё, чтобы начать переговорный процесс с Россией. Если такой возможности не будет, то, наверное, этот процесс в лучшем случае будет буксовать. Надеюсь, что улучшение всё-таки будет и мы сможем начать налаживать наши отношения», — уверена политик.

При этом она отметила, что действующая власть — партия «Грузинская мечта» — не решается начинать переговоры с Россией о восстановлении отношений. Также на это не пойдет и «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили в случае единоличного правления этой партии.

Нино Бурджанадзе уверена, что после выборов Грузию ждут коалиционное правительство и многопартийный парламент, а значит, внешнеполитический курс страны может быть скорректирован.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Саакашвили ничего, кроме головной боли, Грузии не принесет»

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