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Топ-менеджеры «ТНС энерго» задержаны по делу о хищении 5,5 млрд у «Россетей»

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Правоохранители задержали двух топ-менеджеров одного из крупных энергохолдингов ПАО «ТНС энерго» по делу о хищениях у «Россетей», сообщает «Коммерсант».

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Речь идет о гендиректоре холдинга Сергее Афанасьеве и его заместителе Борисе Щурове.

Отмечается, что 22 октября было возбуждено уголовное дело о хищении 5,5 млрд рублей. С заявлением в полицию обратилось руководство «Россети Центр и Приволжье». В нем утверждалось, что «ТНС энерго» и дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011-го по октябрь 2020 года мошенническим способом похитили более 5,5 млрд рублей. Именно столько они задолжали за поставки электроэнергии.

В офисе «ТНС энерго» в Москве прошли обыски, а Афанасьев с Щуровым были доставлены на допрос, пишет 29 октября РЕН ТВ.

По данным СМИ, предприниматели получали средства от потребителей за электроэнергию, но до поставщика — «Россетей» — средства не доходили.

Уточняется, что Щуров задержан в качестве подозреваемого, ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Он содержится в нижегородском СИЗО.

28 октября сообщалось, что следствие просит изменить меру пресечения исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову с содержания под стражей на домашний арест. Мужчина обвиняется в хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.

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