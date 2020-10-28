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СК запросил домашний арест для топ-менеджера банка «Траст» Хабарова

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Следствие просит изменить меру пресечения исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом в среду, 28 октября, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

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«Следователь просит изменить Хабарову Михаилу Валентиновичу меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Уголовное передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до 30 ноября.

Хабарова является обвиняемым по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Сам банкир вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство.

Ранее в этот день обвинение в подстрекательстве к убийству по найму предъявили бизнесмену Анатолию Быкову.

Ранее, 27 октября, в отношении бизнесмена Быкова, подозреваемого по делу об убийстве, возбудили дело об уклонении от уплаты налогов.

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