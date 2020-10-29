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Во Франции раскрыли подробности о напавшем на церковь в Ницце

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Нападавший на людей в Ницце является выходцем из Туниса 1999 года рождения, который прибыл во Францию 9 октября, сообщил глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

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По его словам, у нападавшего был документ итальянского Красного Креста. Кроме того, в его вещах нашли Коран и два мобильных телефона. Мужчина был вооружен 30-сантиметровым ножом с лезвием в 17 см, отмечает France 24.

Ранее ряд СМИ заявлял, что мужчина прибыл во Францию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции.

Утром в четверг, 29 октября, мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли 60-летняя женщина и 55-летний работник церкви. Еще одна женщина скончалась позднее от ран, несколько пострадали. По предварительным данным, нападавший обезглавил двух человек.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что мужчина не переставал повторять «Аллах акбар». Французский лидер назвал произошедшее терактом. Нападавший был задержан. Во время задержания он получил ранение и сейчас госпитализирован.

За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил учителя Самюэля Пати, который в ходе обсуждения свободы слова на лекциях демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

После этого Макрон призвал создать в стране «просвещенный ислам» и заверил, что страна не откажется от подобных карикатур. Его слова вызвали возмущение в странах, исповедующих ислам.

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