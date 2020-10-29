Белоруссия ограничила въезд гражданам Латвии, Литвы, Польши и Украины

Власти Белоруссии из-за сложившейся эпидемиологической ситуации решили временно ограничить въезд в страну отдельных категорий граждан из Литвы, Латвии, Польши и Украины. Соответствующее распоряжение появилось в четверг, 29 октября, на сайте Госпогранкомитета.

«Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами», — говорится в заявлении.

Кроме того, новые правила не касаются водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки.

Бригады поездов международного железнодорожного сообщения также беспрепятственно могут попасть в Белоруссию.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести мероприятия по укреплению границы, но не превращать ее в «железный занавес».

По данным портала Worldometer на 29 октября, в Белоруссии зафиксировано 96 529 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели более 85 тыс. пациентов, погибли 973 человека.