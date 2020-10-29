Правительственная комиссия поддержала концепцию нацпроекта по туризму

Правительственная комиссия по развитию туризма поддержала концепцию отраслевого нацпроекта, сообщается в четверг, 29 октября, на сайте кабмина РФ.

«[Вице-премьер РФ] Дмитрий Чернышенко провел первое заседание правительственной комиссии по развитию туризма. Участники поддержали концепцию национального проекта в сфере туризма», — говорится в сообщении.

В ходе заседания были затронуты ключевые проблемы, задачи и направления развития туристической отрасли.

Было отмечено, что национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» обеспечит необходимую координацию и взаимодействие всех заинтересованных участников, объединит мероприятия из других нацпроектов, государственных и муниципальных программ, инициативы бизнеса, а также позволит к 2030 году удвоить такие показатели, как количество поездок граждан внутри страны, число рабочих мест в отрасли и вклад туризма в ВВП страны, следует из материалов правительства.

30 октября кабмин представит доклад о нацпроекте в сфере туризма президенту России Владимиру Путину.

Ранее, 16 октября, в Ростуризме спрогнозировали приток 2,5 трлн рублей инвестиций в отрасль.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили 30-процентное падение доходов туротрасли этой осенью.