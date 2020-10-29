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Врачи онкодиспансера в Астрахани успешно провели сложную операцию

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В Астраханском онкологическом диспансере врачи провели сложнейшую операцию при редком виде рака почки. У 67-летней пациентки диагностировали гиперваскулярную опухоль верхнего сегмента правой почки, опухолевый тромбоз левой почечной вены, метастазы в забрюшинные лимфатические узлы справа, увеличение размеров обоих надпочечников с наличием в них объемных образований.

Хирурги удалили пораженную опухолью почку, тромб нижней полой вены протяженностью 5,5 см извлекли методом прямой тромбэктомии. Пациентку в удовлетворительном состоянии выписали на 10-е сутки после операции, информирует «Астрахань 24».

«Радикальное хирургическое удаление пораженной опухолью почки с тромбом является единственным эффективным методом лечения данной категории больных», — прокомментировал заведующий кафедрой онкологии АГМУ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Кутуков.

Стресс может приводить к появлению злокачественных образований из-за угнетения иммунной системы. Об этом 3 октября рассказал врач-онколог Михаил Мяснянкин. «В наши дни стресс — это давно уже не понятие психологии. <...> Уже известно, что из-за хронического стресса могут появляться психосоматические заболевания. Хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы», — сказал доктор. Он добавил, что в борьбе со стрессом нельзя применять такие способы, как курение, алкоголь или переедание, а лучше заняться любимым делом.

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