Онколог рассказал о риске развития рака вследствие стрессов

Стресс может приводить к появлению злокачественных образований из-за угнетения иммунной системы. Об этом рассказал врач-онколог Михаил Мяснянкин в субботу, 3 октября.

«В наши дни стресс — это давно уже не понятие психологии. <...> Уже известно, что из-за хронического стресса могут появляться психосоматические заболевания. Хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы», — приводит слова врача Пятый канал.

Врач отметил, что из-за плохого иммунитета серьезно повышается риск развития онкологии.

Он добавил, что в борьбе со стрессом нельзя применять такие способы, как курение, алкоголь или переедание, а лучше заняться любимым делом.

Ранее, 23 сентября, врачи рассказали, что употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний.

По словам диетологов, квашеная капуста богата ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, которые нормализуют работу кишечника.