Вышли за границы: конфликт в Нагорном Карабахе отозвался во Франции

Во Франции произошли столкновения между армянами и турками. На акцию протеста вышли несколько сот человек, поддерживающих Армению в военном конфликте против Азербайджана, а также Турции, которая сразу же заявила о полной поддержке Баку. Через некоторое время на место прибыли сторонники Анкары. В результате столкновений как минимум один человек получил серьезные ранения. Как диаспоры реагируют на конфликт в Нагорном Карабахе — в материале «Известий».

Нападение на трассе

Трасса А7 во Франции, соединяющая Марсель и Лион, 27 октября оказалась перекрыта. На акцию протеста в департаменте Изер на юго-западе страны вышли сотни представителей армянской диаспоры в знак поддержки Еревана в военном конфликте с Азербайджаном, а также в противостоянии с выступающей за Баку Турцией.

Через некоторое время на место прибыли представители турецкой диаспоры. Возник конфликт, начались потасовки. В результате столкновений двое молодых мужчин получили серьезные ранения. В драке принимали участие порядка 400 человек, среди них, как отмечают турецкие СМИ, были и турки, направлявшиеся на работу. По сообщениям местной полиции, двух представителей турецкой диаспоры, которые наиболее сильно пострадали, ударили «предметом, похожим на молоток».

Турецкие СМИ раскритиковали то, как во Франции отнеслись к этим событиям. Издание Türkiye возмущено тем, что французские медиа «не стали предавать огласке акты агрессии армянской диаспоры в отношении местных турок». При этом, как отмечается в публикации, «в происшествии довольно широко освещены происшествия, в которых обвиняются выходцы из Турции» .

Вышли за границы Пострадавший во время акции протеста в знак поддержки Еревана в военном конфликте с Азербайджаном Фото: соцсети

По версии издания, митингующие представители армянской диаспоры перекрыли автомагистраль, в результате чего на дороге образовались серьезные заторы. Турецкие граждане, опаздывающие из-за этого на работу, попросили разрешить движение транспорта. Демонстранты «нанесли телесные повреждения пяти выходцам из Турции, двое из которых, в возрасте 17 и 22 лет, оказались в тяжелом состоянии». В частности, издание приводит кадры, опубликованные в соцсетях, на которых видно, как группа митингующих с армянскими флагами избивает двух человек палками.

Так, французский канал France 24, по мнению турецкого издания, «проигнорировал жестокость армян во Франции». При этом турецкая англоязычная онлайн-газета Duvar публикует совсем иную информацию. По данным издания, «десятки французских турок 28 октября ворвались в армянские кварталы в Лионе, выкрикивая «Аллаху Акбар!». Еще 150 человек на улицах кричали: «Где вы, армяне?», «Пошла к черту, Армения!» и «Здесь Турция!».

Вписались за Баку

Азербайджан — ближайший союзник Турции, у стран есть девиз «Одна нация — два государства». Как только началось обострение конфликта в Нагорном Карабахе, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Баку. «Это была преднамеренная атака на Азербайджан», — сообщил он. Анкара, как это часто бывает в последние годы, заняла четкую и довольно грозную позицию. Министр обороны страны Хулуси Акар отметил, что Турция полностью на стороне Баку, еще раз указав на Армению как на виновника военной эскалации.

Азербайджан не раз проводил масштабные учения совместно с турецкими военными, задействуя бронетехнику, артиллерийские установки, боевые и транспортные вертолеты, силы ПВО и зенитно-ракетные подразделения двух армий. Подобная концентрация военной мощи как минимум не способствовала деэскалации.

Вышли за границы Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS/Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office

В последнее время Анкара проводит очень активную, наступательную внешнеполитическую линию, демонстрируя мягкую и жесткую силу в бывшем османском, исламском и тюркском мирах. Вне зависимости от обстоятельств Турция поддерживает тюркские государства, выставляя себя центром тюркского мира.

Используя свою военную силу, Турция стремится создать имидж страны, которая может влиять не только на региональные, но и на мировые процессы. Из-за этих амбиций у страны множество конфликтов на Кавказе и с европейскими государствами. Один из них недавно разгорелся между Парижем и Анкарой на религиозной почве.

Пожалуйте к психиатру

Всё началось с того, что президент Франции Эммануэль Макрон решил жестче пресекать проявления экстремизма и религиозного сепаратизма. Он пообещал, что уже к концу года в парламенте будет представлен соответствующий законопроект. Согласно этому документу, планируется укреплять республиканские ценности, а также строить во Франции ислам, который бы «жил в мире» с общенациональными нормами, «уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгоряченные умы».

Недовольство французского лидера вызывает влияние на ислам в стране из-за границы при помощи финансирования мечетей, а также выдачи въездных виз иностранным имамам. Поводом для этого выступления президента Франции стало резонансное преступление, совершенное 16 октября в Конфлан-Сент-Онорине — пригороде Парижа. Там уроженец Чечни 18-летний Абдуллах Анзоров убил и обезглавил учителя средней школы Самюэля Пати. Педагог ранее показывал своим ученикам карикатуру на исламского пророка Мухаммеда. Это изображение более пяти лет назад опубликовал сатирический журнал Charlie Hebdo. После чего исламские радикалы напали на редакцию и убили 12 человек, большинство из которых были сотрудниками издания.

Вышли за границы 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин был убит учитель истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, приводя им примеры свободы выражения Фото: Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

Турецкий лидер раскритиковал слова Макрона о радикальном исламе, посоветовав европейскому коллеге «провериться у психиатра», раз уж он «просыпается и засыпает с мыслями об Эрдогане», а также призвав мусульман бойкотировать французские товары. Париж отреагировал резко: высказывания Эрдогана там осудили, а также отозвали своего посла в Анкаре для консультаций. Руководители европейских стран и представители региональных организаций также раскритиковали президента Турции за оскорбления в адрес французского коллеги.

Как отметил в разговоре с «Известиями» востоковед-международник Юрий Мавашев, в ситуации, которая произошла на трассе во Франции между армянской и турецкой диаспорами, необходимо определиться с тем, что перед нами межэтнический конфликт, вызванный известной территориальной проблемой. «Но он не между Арменией, с одной стороны, и Турцией с Азербайджаном, с другой. Речь идет только об Армении и Азербайджане, где Карабах является предметом прений», — полагает тюрколог.

Диаспоры реагирует везде по-разному, в каждой стране свои особенности. «Например, для России и Ирана характерно подспудное тление конфликта между диаспорами, поскольку власти в обеих странах обозначили хотя бы декларативно свое резкое неприятие любых межэтнических столкновений. Что касается европейских стран, то в них опасность таких столкновений очевидно более реальна, поскольку там разрешены несанкционированные акции и прочие публичные проявления своей гражданской или личной позиции», — отмечает политолог. По мнению Мавашева, в этом смысле сложности с проведением акций в таких странах, как Россия или Иран, — момент, скорее, позитивный. «Европейская вольница весьма опасна, учитывая скорость распространения информации в наше время», — считает специалист.

Вышли за границы Обстрел окрестностей Степанакерта Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Востоковед-международник уверен, что, для того чтобы избежать подобных конфликтов в будущем, необходимо, чтобы полиция, посольства, спецслужбы и другие представители власти проводили профилактическую работу с представителями диаспор. В данном случае, на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, — с армянской и азербайджанской диаспорами.

Востоковед, кандидат политических наук Лариса Алексанян считает, что в данном случае Азербайджан действует при полной поддержке Турции. «Армяне всего мира очень быстро среагировали на происходящее в Арцахе (самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика. — «Известия») и продемонстрировали свою сплоченность и единство. Поддержка диаспоры чувствуется в самых разных областях — борьба на фронте, мирные демонстрации в разных городах мира», — отмечает эксперт.

«Кроме физического присутствия на фронте, гуманитарной и финансовой помощи, армянская диаспора уже месяц организует мирные демонстрации в разных городах мира, — отмечает политолог. — Путем таких демонстраций диаспора старается рассказать всему миру о том, что происходит в Арцахе». Алексанян также добавила, что «действия диаспоры и активная информационная политика армянских властей взаимодополняют друг друга».