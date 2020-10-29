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Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер после заражения COVID-19

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из-за осложнений, вызванных COVID-19. Об этом в четверг, 29 октября, сообщается на сайте городской администрации.

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Отмечается, что Мустафин скончался 29 октября после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родным мэра.

По данным портала ProUfu.ru, Мустафин проходил лечение в московской клинической больнице № 1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с поражением 90% легких.

Сообщается, что тело мэра доставят в Уфу 30 октября.

Накануне Хабиров сообщил, что Мустафин заболел COVID-19 и у него сильно поражены легкие. Других подробностей не сообщалось.

Ранее 29 октября профессор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что распространение коронавируса в России выйдет на плато в ближайшее время.

По его словам, кривая заболеваемости уже две недели фиксирует 16–17 тыс. заболевших в сутки, это умеренные показатели, отметил вирусолог.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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