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Сквер в Абдулино благоустраивают в Оренбургской области

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В Абдулино Оренбургской области обустраивают сквер на улице Красноармейской, который станет центром спортивных и культурных событий. Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В сквере появились три спортивные площадки — для мини-футбола, игры в большой и малый теннис, волейбола и баскетбола. Подготовлено основание для беговых дорожек и под зрительские трибуны. Установлена сцена для проведения культурно-массовых мероприятий. В этом году на работы затрачено более 10,5 млн рублей. Обновление полностью завершится в октябре 2021 года. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

В Бузулуке Оренбургской области на следующий год намечены работы по благоустройству аллеи Дружбы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Объект выбрали жители на рейтинговом голосовании. На участке от улицы Дорожной до памятника воинам-интернационалистам проведут демонтажные работы, озеленение газонов, монтаж системы автоматического полива, обустройство пешеходных дорожек асфальтобетонным покрытием и тротуарной плиткой.

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