Благоустройство аллеи Дружбы организовали в Бузулуке по нацпроекту

В Бузулуке Оренбургской области на следующий год намечены работы по благоустройству аллеи Дружбы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Объект выбрали жители на рейтинговом голосовании.

На участке от улицы Дорожной до памятника воинам-интернационалистам проведут демонтажные работы, озеленение газонов, монтаж системы автоматического полива, обустройство пешеходных дорожек асфальтобетонным покрытием и тротуарной плиткой. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». В последующем планируется установка детских качелей, карусели, а также обустройство площадки для паркура.

Напомним, в Оренбуржье решили благоустроить 105 сельских территорий в 2021 году. Общая стоимость проектов составила 115,3 млн рублей. Условия в сельской местности будут улучшены за счет федерального и областного бюджетов. В программу могут быть включены общественные зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Кроме того, финансирование выделяется на ремонт тротуаров, обустройство освещения и создание тропинок или велодорожек.