Подозреваемый в подготовке нападения задержан около церкви в Париже

Полиция задержала 20-летнего молодого человека по подозрению в подготовке нападения недалеко от церкви Сен-Мартен в коммуне Сартрувиль в Иль-де-Франс в северо-западном пригороде Парижа. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает издание 78actu.

По данным издания, о готовящемся нападении полицейским стало известно от отца задержанного молодого человека. Мужчина позвонил правоохранителям и заявил, что его сын собирается повторить нападение, подобное тому, которое произошло утром в Ницце.

Как сообщает французское издание Le Parisien, транспортное средство террориста было быстро обнаружено и мужчину удалось остановить.

«Мужчину обыскали. Никакого оружия у него не нашли. Его машину должны осмотреть саперы. Пока ничего не обнаружено», — рассказал источник 78actu.

Уточняется, что подозреваемого после обыска отпустили.

Утром в четверг, 29 октября, неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Уточняется, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. Во время задержания он был ранен.

За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.