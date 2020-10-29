Мемориальную доску хирургу Гранову открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге на фасаде дома на Петровской набережной появилась мемориальная доска хирургу, академику РАН, почетному гражданину города Анатолию Гранову. Он ушел из жизни в 2017 году и похоронен на Серафимовском кладбище.

Деньги на установку доски выделил благотворительный фонд поддержки науки в области современных медицинских технологий «Фонд Анатолия Михайловича Гранова».

Анатолий Гранов специализировался в области хирургии печени и лучевой диагностики. Инициативу увековечить память выдающегося ученого и врача поддержал губернатор Александр Беглов. В феврале он подписал постановление, сообщает телеканал «78».

Летом на Серафимовском кладбище в Петербурге был открыт мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.