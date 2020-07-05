В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 июля на сайте городской администрации.

На церемонии открытия присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации вице-адмирал Игорь Мухаметшин, представители Министерства обороны, родственники героев-подводников и военнослужащие.

«С момента трагедии в Баренцевом море прошел год. В тот день на глубоководном аппарате произошел пожар. При исполнении воинского долга погибли 14 офицеров-подводников, похороненных здесь, на Серафимовском кладбище. Они героически боролись с огнем. Ценой собственной жизни спасли своих товарищей, спасли аппарат, не допустили еще большей катастрофы. Они до конца выполнили свой долг. Для молодого поколения российских моряков они всегда будут примером героизма, самоотверженности и любви к Родине», — сказал Беглов.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля 2019 года. Экипаж занимался исследованиями гидросферы Земли недалеко от Североморска в Баренцевом море. Погибли 14 моряков, часть экипажа удалось спасти. Погибшие были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге 6 июля.

Первая памятная мемориальная доска в честь погибших подводников открылась в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга в сентябре прошлого года.