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В Петербурге открылся мемориал погибшим в Баренцевом море морякам

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Фото: fontanka.ru
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Первая памятная мемориальная доска в честь 14 погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников открылась и была освящена в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом заявил ТАСС председатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ» Игорь Курдин в пятницу, 27 сентября.

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«Сегодня в Петербурге установлена и освящена первая памятная доска в память о погибших на глубоководном аппарате подводниках», — сказал Кудрин.

Он отметил, что доска была изготовлена частной компанией на безвозмездной основе. На ней указана дата трагедии и имя командира — Героя России, капитана I ранга Константина Сомова, а также упомянуты 13 членов экипажа. Памятная доска размещена на Стене памяти в Сестрорецке, где увековечена память экипажей других подлодок, погибших с 1904 года.

На мероприятии, где прошло богослужение, присутствовали офицеры Военно-морского флота (ВМФ) России и родственники погибших.

По словам Кудрина, ведется работа по подготовке и установке мемориальной доски с именным списком всех 14 погибших подводников в Николо-Богоявленском морском соборе в Санкт-Петербурге.

Пожар на глубоководном аппарате, экипаж которого занимался важными исследованиями гидросферы Земли, недалеко от Североморска в Баренцевом море, произошел 1 июля. Погибли 14 моряков, часть экипажа удалось спасти. Сообщалось, что они отравились продуктами горения. По факту ЧП следственные органы начали проверку. Погибшие были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге 6 июля.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что основной причиной пожара на подлодке стало возгорание в аккумуляторном отсеке.

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