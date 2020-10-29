Должников лишили права на социальные льготы в Татарстане

В Татарстане граждане, имеющие задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам, будут лишены социальной поддержки от государства. Соответствующий закон принял Госсовет республики.

Автор инициативы — республиканский министр труда и социальной защиты Эльмира Зарипова. Она отметила, что в Татарстане задолженность физлиц по налогам уже достигла 2 млрд рублей. При этом бюджет сформирован с дефицитом в 3 млрд рублей, а значительная часть расходов приходится как раз на социальную сферу.

В следующем году расходы на социальную сферу вырастут на 5,6%. При этом они финансируются из тех денег, которые поступают именно от уплаты налогов и сборов, пишет Prokazan.ru со ссылкой на министра.

В документе уточняется: в том случае если в течение 90 дней человек погасил долги, меры поддержки начнут оказывать со дня обращения за таким назначением.

Также депутаты приняли законопроект, лишающий должников пенсии за выслугу лет. Авторы инициативы полагают, что это будет мотивировать граждан вовремя платить налоги и гасить долги.