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В Росгвардии напомнили о необходимости перерегистрации оружия до 1 ноября

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Владельцы оружия, которые не продлят лицензию на оружие до 1 ноября 2020 года, будут оштрафованы. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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«Обращаем внимание, что если заявления будут поданы в период с 1 ноября по 30 ноября 2020 года, то в соответствии со ст. 20.11 КоАП РФ физические лица подлежат административной ответственности за нарушение сроков перерегистрации оружия в виде административного штрафа», — напомнили в пресс-службе.

Согласно российскому законодательству, для физических лиц предусмотрен штраф от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, а для должностных лиц — до 5 тыс. рублей.

«В случае если заявление на перерегистрацию будет подано после 1 декабря 2020 года, то сотрудниками Росгвардии будут приниматься меры к изъятию оружия и патронов в отношении владельцев оружия», — отмечается в сообщении.

В Росгвардии отметили, что заявление на перерегистрацию оружия лучше подавать в электронном виде через портал «Госуслуги» из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Готовые документы можно получать в местах предоставления государственных услуг в установленные дни и часы. Посещение рекомендуется осуществлять по предварительной записи посредством единого портала государственных и муниципальных услуг или по телефонам подразделений, которые размещены на сайтах территориальных органов Росгвардии», — пояснили в пресс-службе.

Накануне в Подмосковье сотрудники полиции задержали 64-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Полицейские во время осмотра жилища задержанного обнаружили и изъяли 378 предметов, похожих на патроны различного калибра, которые предназначены для огнестрельного оружия, а также две единицы охолощенного оружия, пригодного для производства выстрелов изъятыми патронами.

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