В Подмосковье у мужчины изъяли пистолеты и около 400 патронов

В Московской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом агентству городских новостей «Москва» во вторник, 20 октября, сообщил в пресс-службе регионального главка МВД России.

64-летний местный житель был задержан в Домодедово на Школьной улице. Во время осмотра его места жительства правоохранители обнаружили и изъяли 378 предметов, похожих на патроны различного калибра для огнестрельного оружия, а также две единицы охолощенного оружия, пригодных для производства выстрелов изъятыми патронами. 14 исследованных экспертом пистолетных патронов относятся к категории боеприпасов.

Помимо этого, у подозреваемого изъяли два разобранных предмета, похожих на револьверы. В настоящее время они на баллистической экспертизе. Также было изъято оборудование, при помощи которого подозреваемый, как предполагается, переделывал огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

14 октября депутат Госдумы Анатолий Выборный заявил «Известиям», что в России необходимо повысить возрастной ценз для получения лицензии на владение и использование оружия до 21 года. После обсуждения вопроса с экспертами Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты законодательная инициатива будет внесена в Госдуму.