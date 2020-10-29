Белоруссия перестанет признавать полученные за границей дипломы

В Белоруссии перестанут признавать полученные за границей дипломы. Об этом глава государства Александр Лукашенко сообщил в четверг, 29 октября, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску.

«Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он высказался о намерении некоторых студентов уехать учиться за границу.

«Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно. Кого-то там оставят — одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых», — сказал Лукашенко.

Он также спрогнозировал будущее студентов, желающих учится за границей.

«Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет», — подчеркнул Лукашенко.

Он объяснил, что говорит так открыто, чтобы дать студентам понять, что может случиться.

«Поэтому дало возможность государство им получить образование — идите учитесь. Но еще раз говорю: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться, а их 95% и больше, и особенно ректорам, руководству и преподавателям», — заключил Лукашенко.

Ранее, 28 октября, в Белоруссии назвали условие применения оружия против митингующих. Диверсии, теракты и нападения на силовиков должны быть остановлены всем арсеналом средств.

С 9 августа в республике продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, несогласных с результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская поставила президенту ультиматум — покинуть пост до 25 октября, иначе на следующий день в республике начнется общенациональная забастовка.