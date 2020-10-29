Путин выразил надежду на здравый смысл в сотрудничестве с Европой по газу

Президент России Владимир Путин, выступая 29 октября на форуме ВТБ «Россия зовет», выразил надежду на то, что, несмотря на пандемию коронавируса и геополитку, экономические интересы и здравый смысл пробьют себе дорогу в сотрудничестве между Москвой и Европой по газу.

«Я думаю, что, несмотря на все сложности сегодняшнего периода, мы [находимся] в диалоге. Все-таки реальный экономический интерес, за которым стоит благосостояние миллионов людей и в РФ, и в Европе, это здравое понимание взаимных интересов пробьет себе дорогу, как наши ледоколы пробивают себе дорогу в Арктике, и мы найдем сбалансированное решение», — сказал он.

По мнению главы государства, некоторые страны отказываются от газа как от источника энергии исключительно по политическим мотивам, так как от этого вида топлива «почти и выбросов-то никаких нет». Поэтому в борьбе за экологию нужно, наоборот, делать всё для реализации многосторонних международных газовых проектов.

Ранее в четверг Путин обвинил страны Запада в том, что они совершенно необоснованно вставляют палки в колеса и работают неконкурентно в отношениях с «Газпромом».

По мнению Путина, таким образом Запад пытается «неестественным, нерыночным» способом ограничить «естественное конкурентное преимущество» Москвы. Он полагает, что такие действия являются неправильными, несправедливыми и абсолютно нерыночными.