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Путин заявил о непредсказуемости курса доллара в случае победы Байдена

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Трудно предположить ситуацию с курсом доллара в случае победы на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

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«Что касается того, что произойдет с долларом после возможной победы господина Байдена, — нам трудно об этом сейчас судить», — сказал он.

Президент отметил, что предсказуемость курса рубля очень важна и Центробанку и российскому правительству удается сохранять его стабильность.

«Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебаний нашей национальной валюты, и Центральный банк аккуратно, но принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса», — подчеркнул он.

Путин также выразил надежду, что, несмотря на колебания курса доллара на мировых рынках на фоне выборов в США, России удастся сохранить стабильность национальной валюты.

Ранее 29 октября аналитик спрогнозировал, что в начале ноября курс доллара и евро во многом будет зависеть от исхода президентских выборов в США.

Если политика нового президента Соединенных Штатов будет дружеской по отношению к России, курсы валют стабилизируются, отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его мнению, пара доллар/рубль в следующем месяце способна вернуться в диапазон 74–76, а евро/рубль в рамки 87–89.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. От Республиканской партии в гонке за должность президента страны участвует действующий президент США Дональд Трамп, от Демократической — бывший вице-президент Джо Байден.

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