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Аналитик спрогнозировал возможное повышение курса доллара и евро в ноябре

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В начале ноября курс доллара и евро во многом будет зависеть от исхода президентских выборов в США. Такое мнение выразил в четверг, 29 октября, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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Если политика нового президента Соединенных Штатов будет дружеской по отношению к России, курсы валют стабилизируются, отметил он.

«Если меры поддержки будут приняты, а риторика нового президента с начала каденции не будет воинственной в отношении России, то пара доллар/рубль в следующем месяце способна вернуться в диапазон 74–76, а евро/рубль в рамки 87–89», — приводит слова эксперта «Российская газета».

Если же этого не произойдет, продолжится ползучий рост к годовым максимумам по паре доллар/рубль к 81,97, по евро/рубль — к 93,32 и выше, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне курс доллара впервые с 6 октября превысил отметку в 79 рублей, передает RNS.

В этот же день банковские эксперты и независимые аналитики, опрошенные «Известиями», связали ослабление рубля с геополитической обстановкой, в первую очередь с приближающимися выборами в США.

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