Врач рассказал о расшифровке результатов теста на антитела

Сертифицированный специалист по физической реабилитации, член Европейской ассоциации амбулаторной реабилитации Леонид Дьяков рассказал в четверг, 29 октября, как расшифровать полученные результаты теста на наличие антител на коронавирусную инфекцию.

Медик отметил, что в результатах анализов можно увидеть два показателя — IgM и IgG. Первый свидетельствует о наличии свежих антител, а второй — об антителах, которым уже более 20 дней.

«Обнаружение IgM указывает на недавнее инфицирование SARS-CoV-2. Они появляются непосредственно после контакта с носителем вируса, на третий-четвертый день. Через семь-десять дней они уже точно присутствуют в крови», — приводит слова Дьякова «Российская газета».

IgG начинает формироваться примерно на 21-й день после инфицирования и через два месяца полностью вытесняют IgM.

Тем пациентам, у кого в крови обнаружен IgM, но нет признаков заболевания, врач рекомендовал больше гулять и принимать витамины С и D, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов заявил, что существуют два варианта течения новой коронавирусной инфекции, передает НСН.

В первом случае, по его словам, человек с подтвержденным COVID-19 выздоравливает путем естественного ответа иммунной системы. Таких пациентов порядка 80%. Однако у остальных 20% пациентов с коронавирусом иммунная система начинает работать против самого организма. Именно из-за этого и возникают тяжелые формы COVID-19.