Прямой эфир
Сюжет:

Врач рассказал о расшифровке результатов теста на антитела

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сертифицированный специалист по физической реабилитации, член Европейской ассоциации амбулаторной реабилитации Леонид Дьяков рассказал в четверг, 29 октября, как расшифровать полученные результаты теста на наличие антител на коронавирусную инфекцию.

Вирусная посылка: в проблемные по COVID-19 регионы отправят деньги и медкомиссии
Инициированный президентом федеральный контроль позволит исправить ситуацию в субъектах, считают эксперты

Медик отметил, что в результатах анализов можно увидеть два показателя — IgM и IgG. Первый свидетельствует о наличии свежих антител, а второй — об антителах, которым уже более 20 дней.

«Обнаружение IgM указывает на недавнее инфицирование SARS-CoV-2. Они появляются непосредственно после контакта с носителем вируса, на третий-четвертый день. Через семь-десять дней они уже точно присутствуют в крови», — приводит слова Дьякова «Российская газета».

IgG начинает формироваться примерно на 21-й день после инфицирования и через два месяца полностью вытесняют IgM.

Тем пациентам, у кого в крови обнаружен IgM, но нет признаков заболевания, врач рекомендовал больше гулять и принимать витамины С и D, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов заявил, что существуют два варианта течения новой коронавирусной инфекции, передает НСН.

В первом случае, по его словам, человек с подтвержденным COVID-19 выздоравливает путем естественного ответа иммунной системы. Таких пациентов порядка 80%. Однако у остальных 20% пациентов с коронавирусом иммунная система начинает работать против самого организма. Именно из-за этого и возникают тяжелые формы COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020