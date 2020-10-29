Армения заявила о готовности передать Азербайджану тела военных

Армения готова передать Баку тела азербайджанских военнопленных, которые погибли в Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в четверг, 29 октября, на своей странице в Facebook.

«Армянская сторона, оставаясь приверженной договоренностям о гуманитарном перемирии, выражает готовность передать Азербайджану тела азербайджанских военнослужащих, которые находятся на карабахской стороне, начать процесс эвакуации с межпозиционных территорий по всей протяженности фронта тел погибших, а также передачи информации о военнопленных для их обмена», — сообщила Шушан Степанян в социальной сети.

Она добавила, что благодаря помощи России, полевой команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста Армения смогла вернуть тела 29 армянских военнослужащих, погибших на территории карабахского конфликта.

В конце сентября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вооруженные силы Азербайджана напали на Нагорный Карабах.

Армения и Азербайджан неоднократно пытались договорится о перемирии, но каждый раз договорённости нарушались. Последние соглашение о прекращении огня вступило в силу 26 октября после переговоров в США. Однако стороны вновь его нарушили.