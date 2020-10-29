Путин назвал объем золотовалютных резервов России

Объем золотовалютных резервов России на середину октября составил $585 млрд. Об этом в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 29 октября заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, размер Фонда национального благосостояния достиг около $176 млрд. В России сохраняется и одна из наименьших в мире долговых нагрузок. Обязательства по госдолгу находятся около 3%, а совокупный долг отмечается в районе 17%, отметил лидер.

При этом Россия не намерена ограничивать движение капитала. «Основные инвесторы у нас откуда? Это Кипр, Нидерланды, ну и так далее. Это реинвестиции в наш российский капитал, тоже хорошо», — поделился он мнением. В России свободное движение капитала, власти не собираются его ограничивать, добавил Путин.

Как ранее отметил президент, спад экономики в России будет составлять примерно 4%. Это меньше, чем в других государствах, уточнил глава государства.

Основная тема мероприятия — «Глобальные вызовы, собственные решения». Участниками мероприятия стали, в том числе, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Минэка Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.