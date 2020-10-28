Предвыборный спад: риски геополитики ослабили нацвалюту до 78,5 руб/$

Непредсказуемость результатов выборов в США подтолкнула инвесторов к бегству из рискованных активов — за неделю до голосования, 28 октября, российская валюта резко ослабла до 78,5 руб./$ и 92,2 руб./€ . Это минимальные для нее значения за последние три недели — с 7 октября, следует из данных ЦБ. Давление на рубль также оказывает риск нового локдауна и замедления мировой экономики , а следовательно — снижения спроса на нефть и её стоимости, считают опрошенные «Известиями» банковские аналитики. В среду цена Brent снова опустилась ниже психологической отметки в $40 за баррель.

Смутное время

В среду курс российской валюты резко снизился на 1,2 рубля (1,6%) по отношению к предыдущему дню, достигнув отметки 78,5 руб./$, следует из данных Московской биржи. По сведениям ЦБ, это минимальное значение с 7 октября 2020-го . Тем временем евро укрепился на 1,1 рубля (около 1%) до 92,2 руб./€.

Давление на рубль оказывает геополитическая обстановка — приближающиеся выборы в США, которые назначены на 3 ноября, уверены опрошенные «Известиями» банковские аналитики и независимые эксперты. Трейдеры опасаются сценария спорных результатов и долгого пересчета голосов, как это было в 2000 году , считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он пояснил: на этом фоне инвесторы стали активно сокращать рисковые позиции и покупать защитные гособлигации США, что и привело к укреплению доллара на мировом валютном рынке .

Предвыборный спад1 Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Большинство инвесторов предпочитают переждать смутное время — подведение итогов выборов в США — в «кэше» (в долларах), продавая по всему миру товарные, фондовые и прочие активы. А также — валюты стран, относящихся к категории «развивающихся рынков», — объяснил директор департамента операций на финансовых рынках СКБ-банка Александр Кравцов.

В последние дни идёт очередной виток бегства из рискованных активов и валют : рубль наряду с бразильским реалом и турецкой лирой замыкает тройку лидеров по темпам ослабления, оценил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Дополнительное давление на нацвалюту оказывает продолжающийся политический кризис в соседней Белорусии и конфликт в Нагорном Карабахе , добавил начальник инвестиционного направления MKB Private Bank Валентин Журба.

Помимо геополитических рисков, у инвесторов вызывает опасения резкий рост заболеваемости коронавирусом по всему миру , отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич. В США, Европе и России число новых заражений превысило весенне-летние пики, Франция и Германия объявили о планах частично закрыть экономику для помощи системе здравоохранения. Аналитик пояснил, что это может привести к ужесточению карантинных режимов и новому витку спада в глобальной экономике.

Предвыборный спад2 Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Довольно сильное падение произошло на рынке нефти – цена Brent снова опустилась ниже $40 за баррель . Опасения второй волны локдаунов и растущие запасы нефти давят на рынок. Нельзя исключать, что цена сможет закрепиться ниже психологически важного уровня $40, — опасается директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов.

Цены на нефть начали снижаться после выхода официальных данных о запасах сырья в США: отчет показал их рост , отметили в крымском РНКБ. До этого нефть марки Brent опускалась ниже $40 за баррель 2 октября 2020-го (тогда ее цена составила $39,2).

Временные трудности

Рост курса доллара также связан с тем, что в начале недели закончился октябрьский налоговый период и предложение валюты на рынке резко сократилось , отметили эксперты. При этом Банк России продаёт чуть больше $100 млн ежедневно, что несколько смягчает ситуацию, подчеркнули в Абсолют Банке.

Курс рубля будет оставаться волатильным , уверены в банке «Открытие». В кредитной организации считают, что ослабление нацвалюты может оказаться краткосрочным и к концу недели она способна вновь приблизиться к уровню 77 руб./$.

Укрепление доллара до 78 руб./$ — лишь ситуативная реакция американской валюты на внешние факторы, а не тренд , согласен операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Он подчеркнул: стоимость «американца» в октябре не достигла тех максимумов, которые были в марте 2020 года — тогда пиковое значение валюты США увеличивалось до 80,75 руб./$. По его ожиданиям, к концу недели стоимость валюты будет находиться в коридоре 77,5 – 78,5 руб./$, если нефть не начнёт резко расти. До конца года рубль может укрепиться в силу разрешения политической повестки , прогнозирует Владимир Зотов.

Предвыборный спад3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Нынешнее снижение рубля воспринимается в качестве проинфляционного фактора : поэтому, скорее всего, Центробанк продлит паузу в уменьшении ключевой ставки, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Чем выше курс нацвалюты, тем ниже вероятность того, что на следующем заседании Банк России примет решение об уменьшении ключевого показателя, пояснил он.