Предвыборный спад: риски геополитики ослабили нацвалюту до 78,5 руб/$
Непредсказуемость результатов выборов в США подтолкнула инвесторов к бегству из рискованных активов — за неделю до голосования, 28 октября, российская валюта резко ослабла до 78,5 руб./$ и 92,2 руб./€. Это минимальные для нее значения за последние три недели — с 7 октября, следует из данных ЦБ. Давление на рубль также оказывает риск нового локдауна и замедления мировой экономики, а следовательно — снижения спроса на нефть и её стоимости, считают опрошенные «Известиями» банковские аналитики. В среду цена Brent снова опустилась ниже психологической отметки в $40 за баррель.
Смутное время
В среду курс российской валюты резко снизился на 1,2 рубля (1,6%) по отношению к предыдущему дню, достигнув отметки 78,5 руб./$, следует из данных Московской биржи. По сведениям ЦБ, это минимальное значение с 7 октября 2020-го. Тем временем евро укрепился на 1,1 рубля (около 1%) до 92,2 руб./€.
Давление на рубль оказывает геополитическая обстановка — приближающиеся выборы в США, которые назначены на 3 ноября, уверены опрошенные «Известиями» банковские аналитики и независимые эксперты. Трейдеры опасаются сценария спорных результатов и долгого пересчета голосов, как это было в 2000 году, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он пояснил: на этом фоне инвесторы стали активно сокращать рисковые позиции и покупать защитные гособлигации США, что и привело к укреплению доллара на мировом валютном рынке.
— Большинство инвесторов предпочитают переждать смутное время — подведение итогов выборов в США — в «кэше» (в долларах), продавая по всему миру товарные, фондовые и прочие активы. А также — валюты стран, относящихся к категории «развивающихся рынков», — объяснил директор департамента операций на финансовых рынках СКБ-банка Александр Кравцов.
В последние дни идёт очередной виток бегства из рискованных активов и валют: рубль наряду с бразильским реалом и турецкой лирой замыкает тройку лидеров по темпам ослабления, оценил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Дополнительное давление на нацвалюту оказывает продолжающийся политический кризис в соседней Белорусии и конфликт в Нагорном Карабахе, добавил начальник инвестиционного направления MKB Private Bank Валентин Журба.
Помимо геополитических рисков, у инвесторов вызывает опасения резкий рост заболеваемости коронавирусом по всему миру, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич. В США, Европе и России число новых заражений превысило весенне-летние пики, Франция и Германия объявили о планах частично закрыть экономику для помощи системе здравоохранения. Аналитик пояснил, что это может привести к ужесточению карантинных режимов и новому витку спада в глобальной экономике.
— Довольно сильное падение произошло на рынке нефти – цена Brent снова опустилась ниже $40 за баррель. Опасения второй волны локдаунов и растущие запасы нефти давят на рынок. Нельзя исключать, что цена сможет закрепиться ниже психологически важного уровня $40, — опасается директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов.
Цены на нефть начали снижаться после выхода официальных данных о запасах сырья в США: отчет показал их рост, отметили в крымском РНКБ. До этого нефть марки Brent опускалась ниже $40 за баррель 2 октября 2020-го (тогда ее цена составила $39,2).
Временные трудности
Рост курса доллара также связан с тем, что в начале недели закончился октябрьский налоговый период и предложение валюты на рынке резко сократилось, отметили эксперты. При этом Банк России продаёт чуть больше $100 млн ежедневно, что несколько смягчает ситуацию, подчеркнули в Абсолют Банке.
Курс рубля будет оставаться волатильным, уверены в банке «Открытие». В кредитной организации считают, что ослабление нацвалюты может оказаться краткосрочным и к концу недели она способна вновь приблизиться к уровню 77 руб./$.
Укрепление доллара до 78 руб./$ — лишь ситуативная реакция американской валюты на внешние факторы, а не тренд, согласен операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Он подчеркнул: стоимость «американца» в октябре не достигла тех максимумов, которые были в марте 2020 года — тогда пиковое значение валюты США увеличивалось до 80,75 руб./$. По его ожиданиям, к концу недели стоимость валюты будет находиться в коридоре 77,5 – 78,5 руб./$, если нефть не начнёт резко расти. До конца года рубль может укрепиться в силу разрешения политической повестки, прогнозирует Владимир Зотов.
Нынешнее снижение рубля воспринимается в качестве проинфляционного фактора: поэтому, скорее всего, Центробанк продлит паузу в уменьшении ключевой ставки, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Чем выше курс нацвалюты, тем ниже вероятность того, что на следующем заседании Банк России примет решение об уменьшении ключевого показателя, пояснил он.
В среднесрочной перспективе курс рубля поддержит устойчивость цен на рынке нефти под воздействием сделки ОПЕК+ и восстановление ВВП развитых стран, несмотря на новую вспышку пандемии, считают в РСХБ. В банке отметили: сейчас не наблюдается спада экономического развития большинства государств, как это случилось весной, и меры для ограничения распространения пандемии вполне понятны. Кроме того, в России лучшие, чем у большинства стран, макроэкономические показатели по долгу и бюджету, меньшая доля услуг в составе ВВП и, наконец, значительные золотовалютные резервы.