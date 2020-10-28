 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Предвыборный спад: риски геополитики ослабили нацвалюту до 78,5 руб/$

Инвесторы распродают активы развивающихся стран в ожидании голосования в США и повторного локдауна
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Главный слайд
Начало статьи
Предвыборный спад: риски геополитики ослабили нацвалюту до 78,5 руб/$
2020-10-28 16:56:38">
2020-10-28 16:56:38
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Непредсказуемость результатов выборов в США подтолкнула инвесторов к бегству из рискованных активов — за неделю до голосования, 28 октября, российская валюта резко ослабла до 78,5 руб./$ и 92,2 руб./€. Это минимальные для нее значения за последние три недели — с 7 октября, следует из данных ЦБ. Давление на рубль также оказывает риск нового локдауна и замедления мировой экономики, а следовательно — снижения спроса на нефть и её стоимости, считают опрошенные «Известиями» банковские аналитики. В среду цена Brent снова опустилась ниже психологической отметки в $40 за баррель.

Прозрачное будущее: по какому пути пойдет цифровой рубль
Станет ли национальная криптовалюта революционным шагом по сравнению с нынешними платежными системами

Смутное время

В среду курс российской валюты резко снизился на 1,2 рубля (1,6%) по отношению к предыдущему дню, достигнув отметки 78,5 руб./$, следует из данных Московской биржи. По сведениям ЦБ, это минимальное значение с 7 октября 2020-го. Тем временем евро укрепился на 1,1 рубля (около 1%) до 92,2 руб./€.

Давление на рубль оказывает геополитическая обстановка — приближающиеся выборы в США, которые назначены на 3 ноября, уверены опрошенные «Известиями» банковские аналитики и независимые эксперты. Трейдеры опасаются сценария спорных результатов и долгого пересчета голосов, как это было в 2000 году, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он пояснил: на этом фоне инвесторы стали активно сокращать рисковые позиции и покупать защитные гособлигации США, что и привело к укреплению доллара на мировом валютном рынке.

Предвыборный спад1
доллар
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Увяз в TINA: доллару предрекли исторический обвал
Сразу несколько ведущих финансистов считают, что с эпохой «непомерной привилегии» американской валюты можно начинать прощаться

Большинство инвесторов предпочитают переждать смутное время — подведение итогов выборов в США — в «кэше» (в долларах), продавая по всему миру товарные, фондовые и прочие активы. А также — валюты стран, относящихся к категории «развивающихся рынков», — объяснил директор департамента операций на финансовых рынках СКБ-банка Александр Кравцов.

В последние дни идёт очередной виток бегства из рискованных активов и валют: рубль наряду с бразильским реалом и турецкой лирой замыкает тройку лидеров по темпам ослабления, оценил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Дополнительное давление на нацвалюту оказывает продолжающийся политический кризис в соседней Белорусии и конфликт в Нагорном Карабахе, добавил начальник инвестиционного направления MKB Private Bank Валентин Журба.

Помимо геополитических рисков, у инвесторов вызывает опасения резкий рост заболеваемости коронавирусом по всему миру, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич. В США, Европе и России число новых заражений превысило весенне-летние пики, Франция и Германия объявили о планах частично закрыть экономику для помощи системе здравоохранения. Аналитик пояснил, что это может привести к ужесточению карантинных режимов и новому витку спада в глобальной экономике.

Предвыборный спад2
цб
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Довольно сильное падение произошло на рынке нефти – цена Brent снова опустилась ниже $40 за баррель. Опасения второй волны локдаунов и растущие запасы нефти давят на рынок. Нельзя исключать, что цена сможет закрепиться ниже психологически важного уровня $40, — опасается директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов.

Новый ход: рублю спрогнозировали укрепление в I квартале 2021 года
На это повлияет прояснение ситуации с вакциной от COVID-19 и снижение геополитических рисков

Цены на нефть начали снижаться после выхода официальных данных о запасах сырья в США: отчет показал их рост, отметили в крымском РНКБ. До этого нефть марки Brent опускалась ниже $40 за баррель 2 октября 2020-го (тогда ее цена составила $39,2).

Временные трудности

Рост курса доллара также связан с тем, что в начале недели закончился октябрьский налоговый период и предложение валюты на рынке резко сократилось, отметили эксперты. При этом Банк России продаёт чуть больше $100 млн ежедневно, что несколько смягчает ситуацию, подчеркнули в Абсолют Банке.

Курс рубля будет оставаться волатильным, уверены в банке «Открытие». В кредитной организации считают, что ослабление нацвалюты может оказаться краткосрочным и к концу недели она способна вновь приблизиться к уровню 77 руб./$.

Укрепление доллара до 78 руб./$ — лишь ситуативная реакция американской валюты на внешние факторы, а не тренд, согласен операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Он подчеркнул: стоимость «американца» в октябре не достигла тех максимумов, которые были в марте 2020 года — тогда пиковое значение валюты США увеличивалось до 80,75 руб./$. По его ожиданиям, к концу недели стоимость валюты будет находиться в коридоре 77,5 – 78,5 руб./$, если нефть не начнёт резко расти. До конца года рубль может укрепиться в силу разрешения политической повестки, прогнозирует Владимир Зотов.

Предвыборный спад3
добыча
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Мертвый груз: куда инвестировать купленные в обменнике евро
И насколько оправданны такие вложения

Нынешнее снижение рубля воспринимается в качестве проинфляционного фактора: поэтому, скорее всего, Центробанк продлит паузу в уменьшении ключевой ставки, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Чем выше курс нацвалюты, тем ниже вероятность того, что на следующем заседании Банк России примет решение об уменьшении ключевого показателя, пояснил он.

В среднесрочной перспективе курс рубля поддержит устойчивость цен на рынке нефти под воздействием сделки ОПЕК+ и восстановление ВВП развитых стран, несмотря на новую вспышку пандемии, считают в РСХБ. В банке отметили: сейчас не наблюдается спада экономического развития большинства государств, как это случилось весной, и меры для ограничения распространения пандемии вполне понятны. Кроме того, в России лучшие, чем у большинства стран, макроэкономические показатели по долгу и бюджету, меньшая доля услуг в составе ВВП и, наконец, значительные золотовалютные резервы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020