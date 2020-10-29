Путин назвал основания для импульса экономики России

Российские компании «Яндекс», Сбербанк и ВТБ постепенно трансформируются в экосистемы. Этот процесс даст импульс всей экономике, заявил 29 октября в ходе выступления на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, набранный темп, а также развитие конкуренции в этой сфере, что чрезвычайно важно, придаст заметный импульс нашей экономике, в том числе позволит малым, средним предприятиям расширить каналы сбыта своей продукции», — сказал глава государства.

По словам Путина, одними из национальных целей России на ближайшие десять лет остаются цифровая трансформация, повышение экономический динамики, улучшение жизни людей. Ведущие российские компании давно вкладываются в эти сферы, осваивают новые перспективные продукты, добавил он.

«Несмотря на все трудности текущего года, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынках», — сказал он.

Как добавил глава государства, спад российской экономики составит около 4%. Это ниже, чем в других странах, подчеркнул Путин.

XII Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 29 октября в онлайн-формате. Основная тема мероприятия — «Глобальные вызовы, собственные решения».

Среди участников — министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Минэка Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.