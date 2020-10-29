Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин выступает на XII Инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», который проходит 29 октября в онлайн-формате. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

Основная тема мероприятия — «Глобальные вызовы, собственные решения». Участниками и гостями форума стали порядка миллиона представителей деловых и политических кругов из разные стран мира.

Среди них: министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Минэка Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.