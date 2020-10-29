Москвичам пообещали позднюю и теплую зиму

Зима в этом году придет в Москву на две-три недели позже, в конце ноября. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, обычно климатическая зима наступает в столице 10 ноября, в момент перехода через ноль градусов в сторону отрицательных значений, но в текущих прогнозах этого нет. «Переход через ноль будет сопровождаться волнами оттепели, то есть метеорологическая зима наступит с опозданием», — цитирует Тишковца «РИА Новости».

Также он отметил, что предстоящая зима в Москве будет мягкой, с превышением температурной нормы: в ноябре — до двух градусов, в декабре и феврале — до трех градусов, передает НСН.

«Аномальным по теплу станет январь — минимум до четырех градусов выше нормы, эпицентр тепла будет в Центральной России», — уточнил синоптик.

При этом в центре погоды «Фобос» считают, что ждать повторения прошлогодней рекордно теплой зимы не стоит, пишет «Ридус». Но превышение температурной нормы в очередной раз напоминает о глобальном потеплении, и зима в этом смысле более показательна, чем лето.

Ранее в этот же день Тишковец рассказал, что ноябрь в Москве будет засушливым, город часто будут накрывать антициклоны. На фоне отсутствия осадков гололедицы на дорогах города ждать не стоит.