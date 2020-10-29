Синоптики пообещали москвичам засушливый ноябрь

В Москве ноябрь будет засушливым, город часто будут накрывать антициклоны. Такой прогноз в четверг, 29 октября, дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Дефицит осадков будет значимый, осадков будет мало. Это будет сухая погода с такой марсианской пылью», — цитирует его «РИА Новости».

Ночами в регионе будут держаться околонулевые температуры с вероятностью заморозков.

При этом на фоне отсутствия осадков гололедицы на дорогах города ждать не стоит.

Устойчивый снежный покров в столице установится 28 ноября, но это при самом оптимистичном варианте развития погодных событий в Москве, подчеркнул Тишковец.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на грядущие выходные.

По ее словам, в столице ожидается небольшой дождь, северо-восточный ветер и до 9 градусов тепла.