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Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

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В Москве в выходные ожидается небольшой дождь, северо-восточный ветер и до 9 градусов тепла. Такой прогноз сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 28 октября.

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«Минимальная температура в субботу и воскресенье в городе — +4.. +6, по области — от 2 до 7 градусов, дневная температура в городе на оба дня — +7.. +9, по области — от 3 до 10 градусов», — цитирует «РИА Новости».

По ее словам, в начале следующей недели городская погода окажется во власти антициклона, поэтому существенных осадков в городе не ожидается. При этом ночные температуры станут приближаться к нулю, а дневные останутся на уровне 6–9 градусов тепла.

Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регион России с самой необычной погодой на этой неделе. Так, на востоке Воронежской области отмечается высокая пожарная опасность, а на западе региона ожидаются заморозки.

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