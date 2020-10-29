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По меньшей мере три человека стали жертвами нападения на прихожан в Ницце

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Три человека стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы. Об этом в четверг, 29 октября сообщает BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем Twitter подтвердил гибель трех человек. По его словам, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник.

По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена.

Нападение произошло в 9:00 по местному времени (11:00 мск) возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Изначально сообщалось об одном убитом и нескольких раненых, затем стало известно о большем числе жертв.

По словам Эстрози, злоумышленник был арестован муниципальной полицией. Градоначальник уточнил, что произошедшее можно считать террористическим актом.

По данным телеканала, в ходе задержания нападавший получил ранения и был доставлен в одну из местных больниц.

Территория около церкви оцеплена. Власти призывают местных жителей держаться подальше от района нападения.

16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение власти Франции расценили как «теракт исламиста».

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