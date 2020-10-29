Песков прокомментировал возможность существования аналога Charlie Hebdo в РФ

В России журнал, похожий на французское издание Charlie Hebdo, не мог бы существовать, поскольку РФ ― частично мусульманская страна. Об этом в четверг, 29 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, не мог. Давайте не забывать, что Россия ― отчасти мусульманская страна. В России живет до 20 млн мусульман. Больше всего у нас христиан живет, но уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности», ― сказал он.

Также Песков прокомментировал нападения в Ницце, подчеркнув, что это настолько сложная субстанция, что участвовать в ее обсуждении с какой-то официальной позицией невозможно. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что недопустимо оскорблять чувство верующих, но также недопустимо и убивать людей.

Песков назвал трагедию в Ницце ужасающей, но воздержался от дальнейших комментариев.

Нападение в Ницце произошло в 9:00 по местному времени (11:00 мск) возле базилики Нотр-Дам. Изначально сообщалось об одном убитом и нескольких раненых, затем количество погибших выросло до трех.

16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение власти Франции расценили как «теракт исламиста».