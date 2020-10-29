Единую карту для проезда в транспорте Москвы и области введут с 2021 года

Жители Москвы и Подмосковья смогут использовать единую карту для проезда в общественном транспорте с января 2021 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 29 октября, на церемонии открытия автовокзала на Щелковском шоссе после реконструкции.

«В настоящее время мы создаем уникальный проект — единую билетную проездную систему (двух регионов), которая должна заработать в январе», — процитировали мэра Москвы в ТАСС.

На церемонии открытия автовокзала также присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пояснил, что единая транспортная карта будет действовать на всех видах общественного транспорта.

«С января благодаря нашей совместной стратегии будет единая карта, действовать она будет и на железнодорожном транспорте, на автобусах, везде. Более того, эта карта будет работать и в других регионах», — привели слова Андрея Воробьева в агентстве.

В июне 2020 года Минтранс сообщил о планах ввести единые стандарты для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта по России. В ведомстве пояснили, что универсальный билет, которым можно будет воспользоваться в любом регионе страны, могут ввести уже к концу 2021 года.

Однако эксперты считают, что введение универсального билета по всей России займет много времени, поэтому имеет смысл объединять транспортные карты в соседних регионах.