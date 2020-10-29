Kia повысила цены на свои автомобили в России

Корейская компания Kia в октябре увеличила стоимость своих новых автомобилей на российском рынке на 0,5–2,1% относительно прежних цен. Об этом 29 октября сообщает портал «Цена Авто».

В частности, модель Kia Soul подорожала на 10 тыс. рублей и стоит теперь от 1 069 900 до 1 709 900 рублей. Модель Kia Cerato прибавила в цене 15 тыс. рублей. Ее можно приобрести за сумму от 1 189 900 до 1 539 900 рублей. Большой седан Kia K5 подорожал на 30 тыс. рублей. Дилеры предлагают модель за цену от 1 519 900 до 2 229 900 рублей.

Без изменений остались цены моделей К900, Mohave, ProCeed, Rio, Sorento, Stinger и Xceed.

Отмечается, что в сентябре продажи автомобилей Kia увеличились на 6% до 20 402 экземпляров, а всего за 9 месяцев этого года российские дилеры марки реализовали 139 477 машин, что на 17% ниже уровня продаж в январе–сентябре прошлого года.

21 сентября сообщалось, что Kia запускает собственную программу подписки на автомобили. В аренду можно взять почти все модели, представленные на российском рынке, на срок от суток до одного года. Пилотный этап программы стартует в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург.