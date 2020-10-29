Кириенко поблагодарил школьников за помощь в проведении Года 75-летия Победы

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил Российское движение школьников (РДШ) с пятилетием создания организации и поблагодарил его участников за помощь и поддержку в проведении Года 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«От всей души хочу поздравить Российское движение школьников с первым юбилеем, с пятилетием. Это праздник не только для самой организации, это праздник почти для полумиллиона участников движения, которые сегодня занимаются самыми разными направлениями: и спорт, и культура, и путешествия, и волонтерство, и помощь другим», — приводит ТАСС слова Кириенко из его видеопоздравления.

Замглавы Администрации президента также поблагодарил участников движения за помощь и поддержку в проведении Года 75-летия Великой Победы.

«В этом году не получалось это сделать в рамках больших парадов, многие из вас делали это дома, кто-то разрисовывал окна знаками и символами Победы, кто-то поздравлял ветеранов по телефону или во дворах. Уверен абсолютно, что для наших ветеранов таких поздравления, радостные улыбки на лицах их внуков, правнуков — это то, ради чего они одержали эту великую Победу», — подчеркнул он.

«Российское движение школьников» было создано в 2015 году по указу президента России Владимира Путина. На сегодняшний день в организации состоят свыше 500 тыс. детей, а также 19 тыс. образовательных учреждений. РДШ реализует 27 проектов различной направленности.