В Приморье подросток грозил убить учителя за полученную тройку

В Лесозаводске (Приморский край) 17-летний подросток угрожал убийством своему учителю из-за неудовлетворительной оценки. Юноше предъявили обвинение по ч.1 ст. 199 УК РФ («Угроза убийством»), говорится 29 октября на сайте следственного управления СК по региону.

В декабре 2019 года обвиняемый, на тот момент ученик 11 класса, находясь в кабинете с учителем и узнав о полученной им оценке «3» за полугодие по английскому языку, в оскорбительной и агрессивной форме начал угрожать женщине. Молодой человек схватился за стул и преградил ей путь выхода партой, а на требования успокоиться не реагировал.

«Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально, так как у нее имелись все основания опасаться осуществления данной угрозы», — отметили следователи.

На стадии предварительного следствия обвиняемый выплатил потерпевшей компенсацию морального вреда. Позже от него поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении штрафа.

С учетом того, что подросток впервые совершил преступление небольшой тяжести и загладил вред, ходатайство было удовлетворено. Потерпевшая сторона не возражает.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о его прекращении и назначении обвиняемому судебного штрафа.

Ранее в октябре в Ейске учительница снизила оценку из-за личного мнения школьника. Инцидент получил огласку в Сети, после чего преподаватель извинилась. Педагогический стаж учительницы составляет 30 лет.