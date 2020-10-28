В Ейске учительница снизила оценку из-за личного мнения школьника

Учительница из Ейска (Краснодарский край) признала свою неправоту с комментарием к сочинению десятиклассника, она будет наказана. Об этом 27 октября рассказала начальник управления образованием администрации Ейского района Лидия Браун.

Ранее в социальных сетях было распространено фото с комментарием поставившего «тройку» педагога русского языка: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!». Инцидент вызвал резонанс.

«Учитель не имел права оставлять такой комментарий, поступил неэтично, учитель это признает. Конечно же, к ней будут применены меры дисциплинарного взыскания», — отметила Браун в беседе с порталом «Кубань 24» .

По ее словам, педагогический стаж учительницы составляет 30 лет. Она принесла свои извинения школьнику и его семье. Отмечается, что родители ученика не имеют никаких претензий ни к педагогу, ни к учебному заведению.

Кроме того, стало известно, что мама школьника не знала об инциденте. Оказалось, что старшеклассник в шутку прислал фото с комментарием своей сестре, а та, в свою очередь, распространила его в соцсетях.

Как пишет ТАСС, мама ученика также извинилась перед руководством школы, так как считает, что подросток поступил неправильно и должен был обратиться к учителю из-за несправедливой оценки.

9 октября сообщалось, что СК проверит сообщения о заклеившей школьнику рот скотчем учительнице в Уфе.