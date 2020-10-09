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СК проверит сообщения о заклеившей школьнику рот скотчем учительнице в Уфе

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В Уфе проводится доследственная проверка по факту инцидента в одной из гимназий города, где учительница заклеила одному из учеников рот скотчем, а второго ударила головой об парту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Башкортостану в пятницу, 9 октября.

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«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в уфимской гимназии учительница заклеила одному ученику рот скотчем, а другого ударила головой об парту, кроме того, женщина грубо высказывалась в адрес учеников», — уточнили в ведомстве.

Следователи намерены опросить руководство, педагогический состав и учащихся гимназии, а также проверить законность применяемых там методов воспитания. Поведению учительницы будет дана правовая оценка.

Обстоятельства произошедшего выясняет и республиканская прокуратура.

«Прокуратура Советского района г. Уфы инициировала надзорные мероприятия по факту публикации в СМИ информации о том, что учительница одной из школ заклеила скотчем рот ученика 4-го класса», — говорится на сайте ведомства.

О произошедшем в гимназии писал портал kp.ru накануне. Общественный деятель и руководитель юридического агентства Зелифа Барлыбаева обвинила классного руководителя и по совместительству учительницу математики ее сына-четвероклассника в грубом обращении с детьми. Женщина сообщила, что уже направила соответствующее обращение в прокуратуру.

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