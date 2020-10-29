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Подростки устроили массовую драку в британском кафе

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Массовая драка подростков в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» в Великобритании попала на видео. Ролик опубликовало издание The Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Хове. Участие в потасовке принимали не менее 15 человек. По словам очевидцев, малолетние вандалы устроили драку прямо в помещении кафе. На кадрах видно, как один из подростков выбегает на улицу, а его преследуют несколько противников. В итоге ему удается скрыться, а преследователи возвращаются обратно. Следующие кадры сняты из самого помещения, где дерется группа подростков.

В британском офисе сети ресторанов заявили, что проводят внутреннее расследование случившегося, поскольку безопасность посетителей стоит для них на первом месте. Также в офисе пообещали оказать полиции любое содействие и осудили поведение вандалов, которые разнесли ресторан.

Британская полиция разыскивает свидетелей произошедшего. Сообщается, что один из участников драки ударил оппонента молотком, отмечает телеканал «360».

21 октября сообщалось, что полицейские в Москве возбудили уголовное дело по факту драки, произошедшей в одном из хостелов. Между двумя знакомыми мужчинами вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого один из них схватил кухонный нож и ударил своего оппонента.

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