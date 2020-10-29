Большинство москвичей решили остаться на Новый год в городе

Порядка 70% жителей Москвы решили провести Новый год в городе или области, отказавшись от поездок. Такие данные в четверг, 29 октября, привел доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им Г.В. Плеханова Роман Гареев.

В целом при выборе места, где встретить Новый год, россияне отдают предпочтение региону проживания. Они бронируют места в местных пансионатах, домах отдыха или же арендуют гостевые дома, апартаменты и таунхаусы, уточнил эксперт.

«Жители Краснодарского края в основном останутся у себя в регионе. В Москве и Московской области Новый год проведет около 70% москвичей. Возможны короткие выезды в соседние регионы», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Гареева, доля людей, которые обычно уезжают на новогодние праздники, но в этот раз могут остаться в своем регионе, варьируется в зависимости от самого региона. В этом году их будет примерно 50-70%. При этом наибольшую активность по прогнозам эксперта покажут жители Центрального федерального округа, а наименьшую — Дальнего Востока, Северного Кавказа и Поволжья.

Граждане, которые останутся праздновать Новый год в своем городе, скорее всего будут активно посещать общественные места, гулять, посещать парки и открытые катки, а также ходить в гости. Однако в регионах, где будет наблюдаться наиболее сложная эпидемобстновка, по мнению эксперта, активность населения на новогодние праздники будет ниже.

В тоже время часть россиян купила путевки на новогодние праздники еще в сентябре и октябре. Среди них, согласно поисковым запросам по авиабилетам, 75% выбрали путешествия по России, а остальные 25% — за рубеж.

«Однако, по мнению экспертов, турпоток по сравнению с прошлым годом на праздники будет на 10-15% ниже», — добавил Гареев.

Самыми популярными направлениями для перелетов из Москвы на Новый год стали Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды и др. Среди зарубежных стран лидируют Ташкент, Дубай, Мале, Анталья и др.

Ранее в этот же день эксперты завили, что в списке предпочтений у россиян для поездки на новогодние праздники лидируют сочинские отели — на них приходится больше 50% новогодних бронирований. Затем идет Красная Поляна, Крым, Калининградская область, Казань и курорты Карачаево-Черкесии (Домбай) и Кабардино-Балкарии (Чегет).