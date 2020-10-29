Названы популярные у россиян туристические направления на Новый год

Больше 60% россиян не планируют ехать за границу на новогодние праздники, отдавая предпочтение отечественным курортам. Средний чек покупки составляет 57 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-турагентством Tourdom.ru.

Так, в списке предпочтений у россиян лидируют сочинские отели — на них приходится больше 50% новогодних бронирований. Затем идет Красная Поляна, Крым, Калининградская область, Казань и курорты Карачаево-Черкесии (Домбай) и Кабардино-Балкарии (Чегет). При этом в 2019 году спрос на внутренние направления во время новогодних праздников составлял всего 4%, отмечает телеканал «360».

По словам генерального директора сервиса Дмитрия Малютина, среди международных направлений лидирующую позицию заняла Турция — поездки туда забронировали 16% опрошенных, средний чек составил 112 тыс. рублей. Также российские туристы интересуются Танзанией, Кубой, Абхазией и Египтом.

По словам руководителя сети турагентств Алексана Мкртчяна, 70–80% продаж приходится на долю России. По его мнению, большая часть любителей горных лыж поняли, что если поселиться в Сочи у моря, то можно сэкономить и не переплачивать за жилье в горном кластере, отмечает телеканал «Звезда».

Вместе с тем эксперты отмечают, что продажи туров на Новый год идут с опозданием, поскольку люди напуганы показателями заболеваемости и ждут новых ограничений. Мкртчян же убежден, что период неопределенности сохранится в течение всего ноября, массовые продажи новогоднего отдыха начнутся в декабре.

Ранее, 28 октября, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал мнение, что отмены праздничных мероприятий можно избежать, если соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

«Еще рано об этом говорить. Если мы сегодня будем выполнять всё то, что должны выполнять, то всё можно завершить гораздо раньше, чем до Нового года. Пусть взрослые готовятся, готовят подарки, готовят детский зимний отдых», — приводит слова Онищенко RT.

Депутат отметил, что главное — выработать ответственное отношение к собственному здоровью. Также он отметил важность носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

28 октября Ростуризм спрогнозировал снижение выездного турпотока на 80% в 2020 году. Отмечается, что Россия постепенно восстанавливает международное авиасообщение, и на данный момент оно уже открыто с 15 странами. Вместе с тем пока многие государства сами не готовы открывать границы с Россией и другими странами.