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На Филиппинах боевой петух убил полицейского

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Боевой петух на Филиппинах напал на полицейского, в результате чего тот скончался.

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По данным филиппинского новостного агентства PNA, ЧП произошло в провинции Северный Самар 27 октября.

Офицер полиции муниципалитета Сан-Хос Кристиан Болок вел обыск помещения, в котором проводились нелегальные петушиные бои. Одна из птиц с прикрепленным к ноге лезвием ударила лейтенанта в левую ногу, повредив бедренную артерию.

Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось: он скончался от потери крови.

Местная полиция организовала проверку по факту случившегося. В результате были задержаны три человека, причастные к петушиным боям. Также были конфискованы семь боевых петухов, отмечает телеканал «Звезда».

Как заявил начальник полиции Арнел Апуд, это первый раз за 25 лет его службы, когда сотрудник погибает из-за петуха. Он выразил свои соболезнования семье и родственникам убитого.

Наряду с большинством развлекательных и спортивных мероприятий петушиные бои запрещены в Филиппинах на фоне пандемии коронавируса, уточняет НСН.

25 августа сообщалось, что в Перу 13 человек погибли и еще шесть получили травмы в давке на подпольной дискотеке. Среди пострадавших были трое сотрудников МВД.

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