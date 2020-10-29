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Fox News сообщил об исчезновении секретных документов о сыне Байдена

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Телеканал Fox News сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена. Журналисты утверждают, что бумаги на Хантера Байдена пропали во время доставки по почте.

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28 октября ведущий канала Такер Карлсон сообщил, что на этой неделе редакция получила от источника конфиденциальные документы о семье Байдена, в частности о Хантере.

Документы были отправлены 26 октября по почте из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но во вторник служба доставки сообщила, что посылка оказалась вскрыта, а ее содержимое исчезло.

При этом проверка, проведенная службой доставки, не дала никаких результатов.

В октябре газета New York Post опубликовала ряд материалов о Хантере Байдене, которые, как утверждается, свидетельствуют о его коррумпированности. Журналисты получили данные с ноутбука сына кандидата в президенты. Однако в штабе Джо Байдена эту информацию опровергли.

Президент США Дональд Трамп не раз обвинял семью Байден в коррупции, а СМИ — в замалчивании этого. Американский лидер призывал выяснить, как младший Байден получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. По мнению Трампа, Джо Байден использовал для этого свое служебное положение.

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