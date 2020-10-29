Fox News сообщил об исчезновении секретных документов о сыне Байдена

Телеканал Fox News сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена. Журналисты утверждают, что бумаги на Хантера Байдена пропали во время доставки по почте.

28 октября ведущий канала Такер Карлсон сообщил, что на этой неделе редакция получила от источника конфиденциальные документы о семье Байдена, в частности о Хантере.

Документы были отправлены 26 октября по почте из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но во вторник служба доставки сообщила, что посылка оказалась вскрыта, а ее содержимое исчезло.

При этом проверка, проведенная службой доставки, не дала никаких результатов.

В октябре газета New York Post опубликовала ряд материалов о Хантере Байдене, которые, как утверждается, свидетельствуют о его коррумпированности. Журналисты получили данные с ноутбука сына кандидата в президенты. Однако в штабе Джо Байдена эту информацию опровергли.

Президент США Дональд Трамп не раз обвинял семью Байден в коррупции, а СМИ — в замалчивании этого. Американский лидер призывал выяснить, как младший Байден получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. По мнению Трампа, Джо Байден использовал для этого свое служебное положение.