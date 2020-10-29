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Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков в США

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Бывший гoссекретарь и экс-кaндидат в прeзиденты США Хиллари Клинтoн заявила, что она вошла в коллегию выборщиков от штата Нью-Йорк на предстоящих президентских выборах.

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«Я уверена, что мне удастся проголосовать за [кандидата от демократов] Джо [Байдена] и [сенатора] Камалу Харрис в Нью-Йорке. Это будет довольно интересно», — рассказала она в интервью радио SiriusXM.

Ранее Клинтон критиковала действующую систему непрямых выборов в США. Согласно ей американцы голосуют за выборщиков, которые, в свою очередь, предварительно обещают отдать свой голос за определенного кандидата.

Клинтон выступала за то, чтобы президент США избирался путем прямых выборов, и призывала устранить коллегию выборщиков. Так, в 2016 году она набрала почти на 2,9 млн больше голосов американцев, чем Дональд Трамп, однако проиграла выборы, поскольку ее соперник получил большинство голосов коллегии выборщиков.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. Лидера страны определят 538 выборщиков. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Согласно результатам опроса портала RealClearPolitics, за переизбрание Трампа готовы проголосовать 42,3% избирателей. Байден может похвастаться поддержкой 51,7% американцев.

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