Закрытый контракт Гохрана на 500 млн рублей заинтересовал следователей

Следователи начали проверку деталей закрытого контракта, который заключило Государственное учреждение по формированию госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней России.

Как сообщил «Известиям» знакомый с ситуацией источник, в рамках договора Гохран получил от подрядчика — ООО «Апир-проект» — 160 алмазных дисков на общую сумму 17,5 млн рублей, но эксперты следов алмазов на инструментах не обнаружили.

Следственное управление по Западному округу Москвы начало доследственную проверку по факту мошенничества. В СК информацию о проверке пока официально не подтверждают.

Как утверждает собеседник редакции, есть данные, что этот же исполнитель мог предоставить Гохрану вентиляционное оборудование по стоимости, завышенной на 30 млн рублей.

Изначально контракт был заключен в 2018 году на проведение строительных работ стоимостью 529,7 млн рублей. «Апир-проект» должна была поставить оборудование для расширения системы автоматизированного хранения и транспортировки подземных сооружений и заменить комплекс инженерно-технических средств охраны (КИТСО).

В Гохране подтвердили, что со стороны подрядчика выявлены «факты ненадлежащего исполнения обязательств. В настоящее время соглашение разорвано, а стороны выясняют, кто не прав, в Арбитражном суде.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело в алмазах: Закрытый контракт Гохрана на 0,5 млрд заинтересовал следствие