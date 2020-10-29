Путин поручил выделить регионам 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Правительство РФ приняло решение обеспечить бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 28 октября.

По словам российского лидера, власти разработали предложения по предоставлению лекарств, поскольку некоторые пациенты с легкой формой коронавируса изъявили готовность проходить лечение амбулаторно. Как отметила в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова, речь идет о доступности лекарственных препаратов.

Путин подчеркнул, что после обсуждения в правительстве было принято решение выделить 5 млрд рублей для обеспечения граждан бесплатными лекарствами, предоставив им возможность лечиться в амбулаторном режиме.

«Обсуждалась цифра в 5 млрд с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся. Я знаю, что согласования в целом уже завершены. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — сказал Путин.

Накануне в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление ведомства также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.