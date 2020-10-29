Прямой эфир

Путин поручил выделить регионам 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ приняло решение обеспечить бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 28 октября.

Вирусная посылка: в проблемные по COVID-19 регионы отправят деньги и медкомиссии
Инициированный президентом федеральный контроль позволит исправить ситуацию в субъектах, считают эксперты

По словам российского лидера, власти разработали предложения по предоставлению лекарств, поскольку некоторые пациенты с легкой формой коронавируса изъявили готовность проходить лечение амбулаторно. Как отметила в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова, речь идет о доступности лекарственных препаратов.

Путин подчеркнул, что после обсуждения в правительстве было принято решение выделить 5 млрд рублей для обеспечения граждан бесплатными лекарствами, предоставив им возможность лечиться в амбулаторном режиме.

«Обсуждалась цифра в 5 млрд с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся. Я знаю, что согласования в целом уже завершены. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — сказал Путин.

Накануне в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление ведомства также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020